Numan Kurtulmuş: Millet beğenmiyorsa sistemi değiştirir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şu andaki sistem cumhurbaşkanlığı sistemi biri istedi diye uygulanmamaktadır. Bunu millet seçmiştir. Bunu millet beğenmiyorsa, değiştirir" dedi. Kurtulmuş, "Türkiye ne doğuya, ne batıya dönemez" diye konuştu.

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AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri tarafından düzenlenen programlara katılmak için Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş Bursa’da özetle şunları söyledi:

Şu andaki sistem cumhurbaşkanlığı sistemi biri istedi diye uygulanmamaktadır. Bu referandumla kabul edilmiştir. Bunu millet seçmiştir. Bunu millet beğenmiyorsa, değiştirir.

“TÜRKİYE NE DOĞUYA, NE BATIYA DÖNEMEZ”

İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracaklarını millet bakacak. Başa geldiklerinde bize sığınan mültecileri ne yapacaklardır. Türkiye ne doğuya nede batıya dönemez Türkiye kendi ekseni etrafında dönmek zorundadır.

Şu anki ekonomik sıkıntıları çözümünü IMF'nin kapısında mı arayacaklardır. Vatandaşlarımızın aklında hep bunlar vardır.

Biz en büyük desteği gençlerden ve kadınlardan almışızdır. Gençlerin ve kadınların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmışızdır. Anketlerle değil, millet sandıkta söyleyecektir.

Şu an AK Parti anketlerde birinci partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'yi toplayın. Neresinden toplarsanız toplayın 35'in üzerine çıkmaz.

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