Pençe Kilit Harekatı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

PKK’lı teröristlerin Türkiye topraklarına sızma girişiminde kullandıkları en önemli barınma alanlarından olan Metina, Avaşin-Basyan ve Zap’a yönelik eş zamanlı başlatılan hava destekli kara harekâtında teröristlere ait cephanelik ele geçirildi. Teröristlerin güvenlik güçlerinin kullandıkları patika ve stabilize yollar ile stratejik noktalara kaçarken tuzakladıkları 43 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Özgür CEBE

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Kuzeyi Irak'tan Türkiye'ye yönelik saldırı, sızma girişimi ve terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla PKK'lı teröristlere karşı 17 Nisan günü başlatılan Pençe Kilit Harekatı devam ediyor.

Harekât bölgesinin kuzeyindeki Amediye-Kanimasi koridoruna doğru kaçmaya çalışan teröristlerin, güvenlik güçlerinin arazideki hareket ve manevra kabiliyetini zayıflatabilmek için stratejik öneme sahip geçiş güzergahlarına metal variller içinde yerleştirdikleri uzaktan kumandalı ve basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.

YERALTINDA CEPHANELİK ÇIKTI

Bomba arama köpeklerinin kullanıldığı operasyonda Akrep Tepesi ile Kinyaniş bölgesinde teröristlere ait bir yer altı tünelinde ağır silahlar bulundu.

Teröristlerin nem ve rutubetten kaynaklı pas ve oksitlenmeyi önlemek için naylon ve muşambalara sarıp gizledikleri 2 adet SPG-9 geri tepmesiz top, 8 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka uçaksavar sehpası ve mühimmatı ile İŞİD'le mücadele adı altında batılı ülkelerin Suriye'de terör örgütüne yaptığı yardım silahlarından olduğu belirlenen yeni nesil İsveç menşeli 5 adet AT-4 hava savunma füzesi, SİHA görüntülerine yakalanmamak için arazide yürürken kullandıkları 350 adet termal şemsiye ile askeri kamuflajlı çadır ve brandalar ele geçirildi.

TEĞMEN KAAN ŞEHİT OLDU

Bu silahların ele geçirildiği bölgenin karşısındaki vadide konumlanan bir grup teröristin roketatarlı saldırısında teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu, aynı bölgede bir teğmen daha şehit olmuştu.

Saldırının gerçekleştiği bölgede yoğunlaşan operasyonda harekatın başlamasından bu yana öldürülen terörist sayısı ise 37'ye çıktı.

Dün gece Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez Komutanlığı ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünden havalanan uçaklar terör yuvalarına bomba yağırdı.

FIRTINA OBÜSLERİYLE VURDULAR

Çukurca'nın karşısındaki Zap Vadisi içinde kalan Rekan, Nerveh ve Tirvaniş Köylerine yakın 5 ayrı noktada istiflenen yaklaşık 4 ton kuru gıda ve bomba yapımında kullanılan 150 çuval yüzde 33 azot içeren Amonyum Nitrat gübresi bulundu, ele geçirilen yaşam malzemeleri ve gübreler de yerinde imha edildi.

Harekatın sürdürüldüğü bölgede belirlenen hedefler gece boyunca Çukurca-Irak sınırının sıfır noktasından fırtına obüsleriyle vuruldu.

PEŞMERGELER KONTROL NOKTALARI OLUŞTURDU

Harekâtta teröristlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı ikmal yolları da tamamen kapatıldı.

Operasyon bölgesine giden köy ve mezra yollarında peşmerge tarafından geçici kontrol noktaları oluşturuldu.

Siviller harekâtın yürütüldüğü bölgeye 10 kilometre mesafe uzakta tutularak alana sokulmuyor.

YARIM AY GÖRÜNÜMÜNDE 28 KİLOMETLE GÜVENLİ KORİDOR

Avaşin-Basyan'da teröristlere ait bir mühimmat deposu da iki taarruz helikopteri tarafından vuruldu.

Yaşanan şiddetli patlamalar Çukurca hattındaki sınır köylerinden de duyuldu. Harekâtın devam ettiği Uludere, Silopi, Beytüşşebap sınır hattından başlayarak Hakkâri'nin Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerine kadar uzanan sınırın sıfır noktasında yarım ay görünümünde 28 kilometre uzunluğunda güvenli hat oluşturuldu.

Güvenli koridor ile teröristlerin Türkiye'ye sızmalarının da önü kesilmiş oldu.

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