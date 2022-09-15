Sabih Kanadoğlu’ndan erken seçim uyarısı

Türkiye “zamanında yapılacak bir seçim”le, “erken yapılacak bir seçim” tartışmaları arasına sıkıştı kaldı. Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, Erdoğan’ın anayasaya göre 3. kez aday olamayacağını söyledi. Kritik konu da bu. İktidar ise bunun tersini düşünüyor. “Aday olabilir” diyor. AncakK meşruiyet tartışması çıkmaması için Haziran 2023’teki seçimi 1-2 ay öne alabilirler. Uzmanlar, “Muhalefet tuzağa düşmesin. Erken seçim olacaksa, şartlar muhalefetin lehineyken bu yıl olsun. Ama bu yıl olmuyorsa, 2023 Nisan veya Mayıs gibi değil, zamanında yapılsın” uyarısı yapıyor.

Sözcü Ankara

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Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, geçen yıl şubat ayında SÖZCÜ'ye verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'ya göre 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını açıklamıştı. Kanadoğlu, Anayasa'nın 101'inci maddesinin açık olduğunu ve 2017'deki Anayasa değişikliğinde bu maddeye hiç dokunulmadığını belirtmişti.

Kanadoğlu, yine çok tartışılacak çarpıcı bir değerlendirme daha yaptı. Kanadoğlu, Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili şu tespiti yaptı: “Geldiğimiz noktada ben de erken seçim havası görüyorum… Yani bir erken seçime gidildiği takdirde buna hayır diyecek, karşı çıkacak bir muhalefet partisi ben görmüyorum. O sorunu bu şekilde çözebilirler ama bir de şu var tabiatıyla: “Erken seçim hangi tarihte olursa erken olur?” sorusu ortaya çıkar. Şimdi getirip de haziranda yapılacak, yapılması düşünülen veya Anayasa'ya göre yapılması zorunlu olan seçimi, ‘Mayısa aldık bu erken seçimdir' denirse ne denir?.. Bu da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkar. “Haziranda süresi biten bir seçimi mayısa alınca bu erken seçim olur” düşüncesinin karşısına herhalde siyasi partilerin çıkması lazım ama… Zaten “Anayasa'ya aykırı olsa bile adaylığına bizim itirazımız yok” denilen bir ortamı da yaşadık. “Ben böyle bir zorluk çıkartmam” diyenleri de gördük. Her şeyden önce Anayasa'ya sadakat konusunda tam bir uygun hareket içinde olmamız lazım. İster muhalefette ister iktidarda… Asıl olan Anayasa'nın uygulanmasıdır. Zaten “Bir defa ihlalden bir şey olmaz”dan çıktık, geldiğimiz nokta ortada.”

Kanadoğlu, geçen yıl yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yalnızca TBMM'nin seçimi yenileme kararıyla 3. kez aday olabileceğini belirtmişti.