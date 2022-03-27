Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim Türkiye’ye getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimleri sonucu savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye’ye getirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonucu mağdur olan yetim çocuklara kapısını açan ülke Türkiye oldu.
Savaşın ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska’nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'a durumu bildirmesinin ardından yetim çocukların Türkiye'ye tahliyesi için çalışmalara başlandı.
Çalışmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerince çocukların durumuyla ilgili bilgi verildi. 159’u yetim çocuk, 26’sı bakım personeli toplam 185 kişi Polonya üzerinden Antalya’ya getirildi.