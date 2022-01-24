Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da büyük ikramiye 120 milyonu aştı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Yeni eklenen özelliği ile Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek 90 numara içerisinden kolon başına 1 adet Süper Star numarası eklenebiliyor. Bu hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmayınca devir gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "6-24-37-56-71-83- Joker 10 - SüperStar 36" olarak belirlendi.

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Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi halinde farklı miktarlarda ikramiye kazanma şansı sunuluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; “6-24-37-56-71-83- Joker 10 – SüperStar 36”





SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.

SAYISAL LOTO'DA YENİ ÖZELLİK SÜPERSTAR

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL’dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın