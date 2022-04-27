Eşi tweet attı, valinin görev yeri değişti

Dün attığı tweet'lerle Gezi Davası kararlarını eleştiren AKP’li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle bakanlık emrine görevlendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

25. ve 26. Dönem AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı bu sabah, Hüseyin Kocabıyık’ın eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın geçici görevle bakanlık emrine alındığını duyurdu.

EŞİNİN PAYLAŞTIĞI TWEET’LER

Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın yaptığı paylaşımlar şunlardı:

– Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

– Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

İlginizi Çekebilir AKP'li eski vekilden yargı eleştirisi: Bu yıkıma dur diyecek otorite belli

İlginizi Çekebilir Vatandaşlara 'Sosyal mesafeyi ayarlayın, düzelt! Herkes, hadi!' diyen validen açıklama