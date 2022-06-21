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Muğla’da kızılçamlar yandı

Muğla’nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi yakınlarında kızılçamlarla örtülü ormanlık alanda yangın çıktı.

Mustafa SARIİPEK
Yayınlanma: 15:11 - 21 Haziran 2022 Güncellenme:
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Dalaman’ın Gürköy Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına havadan 5 helikopter ve 2 uçak, karadan 14 arazöz ve 6 su tankeri müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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