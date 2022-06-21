Muğla’da kızılçamlar yandı
Muğla’nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi yakınlarında kızılçamlarla örtülü ormanlık alanda yangın çıktı.
Dalaman’ın Gürköy Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına havadan 5 helikopter ve 2 uçak, karadan 14 arazöz ve 6 su tankeri müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.