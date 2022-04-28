Sülayman Soylu: İstanbul’da hücre evinde 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakan Soylu, bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi.” ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

* DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi.

* Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun. (İHA)

İlginizi Çekebilir Bakan Akar: Şu ana kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi