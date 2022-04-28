Türkiye’nin konuştuğu anne: Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bıraktım

Pendik’te bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 2 yıla kadar hapsi istenen anne Ebru S. savunmasında, “Ben kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalabileceğim süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım” dedi. Mahkeme Ebru S.’nin sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, 29 Mart günü bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebek E.N.'yi terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenen 21 yaşındaki Ebru S. hakim karşısına çıktı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. cezaevinden getirildi. Duruşmada sanığın avukatının yanı sıra mağdur bebeğin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

‘BİLEREK VE İSTEYEREK BIRAKMADIM'

Sanık Ebru S. kimlik tespitinde iki çocuğu olduğunu ve aylık geliri olmadığını söyledi. Suç kastı olmadığını söyleyen sanık savunmasında,

“Bilerek, isteyerek bırakmadım. Ben bir evin önüne bebeği bıraktım ve zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle oradan ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gidip baktım. Almamış olabilecekleri ihtimalini düşündüm. Baktığımda orada yoktu.

Ben öğle vakti sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bebeği bıraktım. İfade için alındığımda görevli polis memurları bana 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulansa haber verilmiş. Ambulans geldiğinde görevlilerden bir tanesinin bebeği olduğu için bebeği emzirmiş.

Daha sonra bebek kuruma götürüldüğünde, 2 gün sonra kurumda rahatsızlanmış. Bebek bir ay erken doğmuştu. 16 gün Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımda kaldığı süreçte ben anne sütü verdim.

İlave olarak takviye mama da aldı. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu olmadı. Bıraktığımda 3 aylıktı, aşıları tamdı. Bebeği bırakırken yanına mama hazırlayıp, mama da bıraktım. Mama ile beslendiği için alışıktı” ifadelerini kullandı.

HAKİM ‘NİYE BIRAKTIN PEKİ' DİYE SORDU

Mahkeme hakiminin, “Niye bıraktın peki?” diye sorması üzerine sanık söz alarak, “Ben kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalabileceğim süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım” dedi.

‘BASKI SEBEBİYLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'

Sanığın avukatı söz alarak, “Müvekkilim 21 yaşındadır, cahildir. Toplum baskısı ve aile baskısı sebebiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Suçu tutukluluk gerektirmeyen bir suçtur. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Olayın basına yansıması sebebiyle tutuklandığını düşünüyoruz. Tutukluluk yasağı söz konusudur” dedi.

Söz verilen mağdur avukatı şikeyetlerinin devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Mağdurun tedavisi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir” diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, suç vasfının değişme ihtimali bulunduğunu belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU SORULACAK

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak, mağdurun sağlık durumu hakkında bilgi verilmesinin istenmesine, terk dolayısıyla mağdurun bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı veya yaralanmadığı hususunun bildirilmesine karar verildi. Öte yandan mağdurun görmüş olduğu tedaviye dair tüm tıbbi evrakların gönderilmesi de istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ebru S.'nin yaşı sebebiyle kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğu olan mağdur E.N.'yi 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında, karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp puset içerisine koyduğu ve bina yanında boş bir arsaya bırakıp gittiği anlatıldı.

İddianamede, Ebru S.'nin “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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