Vaka sayısında birinci olan ilde salgına karşı yeni önlemler

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1359,54 ile Türkiye genelinde en çok vaka görülen illerin başında yer alan Eskişehir'de salgına karşı yeni tedbirler alındı. Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgın kapsamında; vatandaş sirkülasyonunun fazla olduğu, Porsuk Bulvarı ve İsmet İnönü 1 Caddesi güzergâhında anma, eğlence, konser gibi etkinliklerin yapılması yasaklandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85,6’ya ulaşmasına rağmen, en çok salgının görüldüğü illerin başında yer alan Eskişehir, bir türlü kırmızıdan kurtulamıyor.

VAKA SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRADA

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide 825,92 seviyesinden 533,62 artışla 1359,54’e yükselen Eskişehir’de, salgına karşı alınan yeni karar açıklandı. Eskişehir Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından, işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu ve günün her saatinde vatandaş sirkülasyonunun fazla olduğu, Porsuk Bulvarı ve İsmet İnönü 1 Caddesi güzergâhında, yoğun katılımlar ile çeşitli isimler adı altında kutlama, anma ve eğlence amaçlı konser etkinliklerinin yapıldığı, bu etkinlikler sırasında güvenliğin sağlanmasının güçleşmesi ve bunun sonucu alınan yoğun güvenlik önlemleri neticesinde, belirtilen güzergâhlar üzerinde bulunan işyerlerinin ve işyerlerine gelen vatandaşlarımızın büyük sıkıntılar ile karşılaştığı, pandemi nedeniyle uzun zamandır gelir kaybına uğrayan esnafımızın, belirtilen etkinlikler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınması sonucunda müşteri ve gelir kayıplarının artmaya devam ettiği değerlendirilmiştir.

* Belirtilen güzergâhlarda bu tür etkinliklerin yapılmasına izin verilmemesinin, bu alanlarda yapılması düşünülen geniş katılımlı konser gibi etkinliklerin, Valiliğimizce Açık Hava Toplantı alanları olarak belirlenen yerlerden olan, Odunpazarı ilçesi için Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı Meydanı, Tepebaşı ilçesi için ise Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanında yapılmasına karar verilmiştir.”

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