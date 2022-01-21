Vakıflar, şehit mezarı için belediyeden kira bedeli istedi

Rize’nin Fındıklı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlar tarafından açılan ve yıllardır kullanılan yol, mezarlık ve şehit mezarlığı için kendilerinden ecrimisil ve kamulaştırma bedeli istediğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Fındıklı Belediyesi'nin sınırları içerisinde bulunan mahalle mezarlığı, vatandaşların kendi imkanlarıyla açtığı ve uzun yıllardır kullandıkları patika yol ile 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emrah Aytemiz’in mezarı için Vakıflar Genel Müdürlüğü, kira (ecrimisil) ve kamulaştırma bedeli istedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016 yılında AKP döneminde talep ettiği bedelleri tahsil etmek için dava açtı.

CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, dava açılmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığını ancak 31 Mart seçimlerinden sonra belediye el değiştirince davanın tekrar gündeme geldiğini söyledi.

NE YAPMAK İSTİYORLAR?

Yazılı açıklama yapan Çervatoğlu, müdürlüğün ecrimisil ve kamulaştırma bedeli istemesine tepki göstererek, “Vakıflar Genel Müdürlüğü Şehit Mezarına, mahalle mezarlığına ve yüzyıllık işleyen yola ecrimisil ve kamulaştırma bedeli isteyerek ne yapmak istiyor? İlçe ve belediye oluşumuzdan çok öncesinde mezarlık alanı ve cami alanı olarak vakfedilen arazi ile yaklaşık yüz yıldır atalarımız tarafından kazma kürekle ve imece ile açılmış, köylere tek ulaşım yolu olarak bilinen yola ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Fındıklı Belediyesi'ni ecrimisil ve kamulaştırma bedeli için 2016 yılında dava etmiştir” diye konuştu.

“CAMİ DIŞINDA KALAN YERLERİ KENDİ TAPU KAYITLARINA EKLEDİLER”

İlçede kadastro çalışmalarının yakın zamanda tamamlandığını belirten Başkan Çervatoğlu, “Kadastro çalışmaları sırasında bu alanlar yol, cami ve mezarlık alanı olarak işlenmek istendi. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü cami dışında kalan alanları kendi tapu kayıtlarına ekletti.

Daha sonra Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü görevlendirerek 2016 yılında 2016/18 esas sayısıyla Fındıklı Belediyesine ve mahalle halkına dava açtı. Ancak bugüne kadar geçmiş AKP belediyesi yönetiminde herhangi bir işlem yapılmazken, bugün ise Fındıklı Belediyesi'nden ecri misil ve kamulaştırma bedeli istiyor” dedi.

“ŞEHİT MEZARLIĞINA BEDEL BİÇİLEMEZ”

Yaptığı yazılı açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebine tepki gösteren Çervatoğlu, “Mahalle ve köy yolu olarak 11 nolu parsel yüz yıldır yol iken tapu kayıtlarına bahçe olarak işlenmiş, yine uzun yıllardır mezarlıkta patika yol olarak var olan 12 nolu parsel bahçe olarak işlenmiş, bizzat devletimiz tarafından şehidimizin yattığı mekân olan 18 nolu parsel de mezarlık olarak işlenmiştir.

Ülkesi için gözünü kırpmadan canını veren şehit mezarlığına bedel biçilemez. Atalarımızın yüzyıldır yattığı mezarlara bedel biçilemez. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllarca bekledikten sonra 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin yönetime gelmesinin ardından belediyemizden bedel istemesi de ayrıca manidar bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE CEZALANDIRILIYOR”

Belediyenin zor şartlar altında hizmet yapmaya çalıştığını açıklayan Ercüment Çetvatoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle kaynakların zayıflatmak istendiğini ileri sürdü. Belediyenin, dava konusu alanları kamulaştırmaya bütçesi olmadığını kaydeden Çervatoğlu, takas yapmak içinde arazileri de olmadığını sile getirdi.

Mezarlık yapmak için müdürlükten 5 dönüm arazi istediklerini belirten Çervatoğlu

“İlgili alana çok yakın bir bölgede 5 dönüm araziyi ilçe mezarlığı olarak istememize rağmen belediyemize verilmedi ve bir şahsa kiralandı. Bizden, mezarlarımızın ve yolumuzun bedeli isteniyor.

Oysa bu bedeli atalarımız ve şehitlerimiz canlarıyla ve emekleriyle bizim için ödediler. Fındıklı Belediyesini temsilen hâkim huzuruna çıkmamız, yola, mezarlıklara ve şehit mezarlığına bedel biçilir olduğunu görmemiz bizi derinden üzdü. Bunların amacı, CHP'li bir belediyenin daha cezalandırmak” diye kaydetti.