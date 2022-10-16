Yılan hikayesine döndü, 120 milyon yuttu!

Afyonkarahisar’da inşası 11 yıldır devam eden ‘Müze ve Kültür Merkezi Kompleksi’ne bugüne kadar harcanan para miktarı 120 milyon lira oldu.

Deniz AYHAN

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AFYONKARAHİSAR'daki Müze ve Kültür Merkezi Kompleksi inşaatı yılan hikayesine döndü. 11 yıldır devam eden ve 120 milyon lira harcanan müze için 2011'de TOKİ tarafından 20 milyon TL'ye ihale edildi. 2 yılda bitmesi planlanan müzede, ihaleyi alan firma iflas etti. İkinci kez ihale yapıldı ve 30 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. Bu firma da işi tamamlayamadı ve 3. ihale yine aynı firmaya bu kez de 50 milyon liraya verildi. Son olarak aynı firma ile 6 Ekim 2022'de 19 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

OLUK OLUK PARA AKIYOR

Müze inşaatı için 2017 yılında yeni bir ihale düzenlendi, tek firma geçerli teklif sundu. İş, 30 milyon 288 bin TL bedelle Kançul İnşaat firmasına verildi. Ancak inşaat yarım kaldı. 2020 yılında aynı şirketle 50 milyon 555 bin liralık yeni ihale yapıldı. Müze tamamlanamayınca 2022'de yine ihale düzenlendi. İhaleyi alan yine Kançul İnşaat oldu ve 19 milyon 645 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Müzenin 2011 yılından bu yana maliyeti 120 milyon 488 bin TL oldu ve 5 yılda Kançul İnşaat şirketine ödenen tutar 100 milyon liraya ulaştı.