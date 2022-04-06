Zamları eleştiren MHP’li Baki Ersoy hakkında yeni gelişme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirmiş ve partisi tarafından “parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Baki Ersoy’un Parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında zamları eleştirdiği için partisi tarafından “parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı” gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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Disiplin kuruluna sev edilen Baki Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Baki Ersoy'un parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

*Halen Kayseri İli Kocasinan İlçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri Milletvekili olan Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81.maddesi uyarınca tedbirli olarak, parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır.

BAKİ ERSOY NE SÖYLEMİŞTİ?

Baki Ersoy, Kayseri’de katıldığı bir televizyon programında, hayat pahalılığından yakınarak, görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek şunları söylemişti:

*Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor.

*Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.

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