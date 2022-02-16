1.8 ton ete el konuldu

Kırklareli’nde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan 1 ton 800 kilogram ete el konuldu.

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Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan etleri parçalayarak piyasa sürüdüğü bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan bir şekilde faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulanırken 1 ton 800 kilogram ete konuldu.

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