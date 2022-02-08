28 kurşunla öldürülmüştü, son paylaşımı dikkat çekti

Adana’da evinin önünde pusu kurularak otomobiline 28 el ateş edilerek öldürülen şahsın “ölüm her şeyi eşit yapar” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

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Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde, otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı.

6 YAŞINDAKİ KIZI BACAĞINDAN VURULDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara’nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi.

Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara’nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MOTOSİKLETLE GELDİLER

Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20’den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kentte büfe işlettiği öğrenilen ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaya Erkara'nın kullandığı bir sosyal medya hesabında profiline yazdığı “Ölüm her şeyi eşit yapar” notu dikkat çekti.