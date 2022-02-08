68 bin Euro’yu çalmak isterken yakalandı

Adana’da bankadan çıkan şahsın sırt çantasındaki 68 bin Euro’yu çalmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 25 Ocak’ta saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir bankanın önünde meydan geldi. İddiaya göre, H.H. banka şubesine gidip 68 bin Euro çekti.

Parayı sırt çantasına koyan H.H. bankadan çıktı. Bu sırada banka önünde bekleyen A.G., H.H.'nin sırt çantasını açarak parayı çalmaya kalkıştı. Başarısız olan A.G. olay yerinden koşarak kaçtı. H.H.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Şüphelinin yankesicilik, hırsızlık, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve olay günü P.H. isimli bir kadının da cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.G.'nin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Hesabıma para yatıracaktım. Banka şubesinin güvenlik görevlisi beni içeriye almadı. Bunun üzerine tartıştık. O sırada sırt çantalı biri bankadan çıktı. Çantanın içinde para olduğunu gördüm. Sonra birden dönüp, bana doğru koşmaya başladı. ‘Hırsız var’ diye bağırdı. Ben bir şey yapmadım” dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA

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