Adana’da suç örgütüne şafakta operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da silah kaçakçılıklığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütünü teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silahlar da ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. DHA

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