Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş

Adana'da, barda konsomatrisle sohbet eden Cumali Gültepe'yi, oturduğu masada tabancayla vurarak ağır yaralayan Özkan Altan, saklandığı evde yakalandı. Altan, borçlu olduğu Gültepe'yle aralarında husumet başladığını belirterek, "Olay günü Cumali'nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, yanına gidip sıktım" dedi.

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Olay, 2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesindeki barda meydana geldi. Masada konsomatrisle sohbet eden Cumali Gültepe’nin yanına gelen kişi, tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Cumali Gültepe’nin kasık, kol ve karın bölgesine isabet etti.

Gültepe, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Bu anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Cumali Gültepe’yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın, Cumali Gültepe’ye borcu olduğu öne sürülen Özkan Altan olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Altan, ifadesinde, “Cumali’ye borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıyordu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü Cumali’nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, sıktım dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cumali Gültepe ise hayati tehlikeyi atlattı. (DHA)

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