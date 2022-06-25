Ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 6 çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1’i ağır 6 kişi yaralandı. 2 koyun ise telef oldu.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ortaşar Mahallesi’nde Ramazan B., Hamdullah B., Beşir T., Ahmet Z., Diyar D. ve Abdullah B., koyunları otlatmak için mezraya çıktı.

Yağmurun bastırmasıyla ağaç altına sığınan 6 çoban, kahvaltı yapmak için hazırlıklarını yaptı. O anda yıldırımın düşmesiyle 6 çoban yaralandı, 2 koyun ise telef oldu.

Yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kırsala 2 kilometre uzaklıkta olan yaralılar, köylülerin yardımıyla sağlık ekiplerine yetiştirilerek ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılardan Ramazan B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yardıma ilk koşan Deniz Varlı, çobanların kahvaltı yapmak için ağacın altına geçtiğini, yıldırım düşünce toplam 6 kişinin yaralandığını, Ramazan adlı arkadaşının ağır olduğunu söyledi. Varlı, 2 koyunun da telef olduğunu kaydetti. İHA

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