Akrabaları öldürdü; cesedi otomobil içinde bulundu

Başakşehir'de akrabaları olan Kemal Yavuz'u (42) öldürdükleri iddia edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da 13 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran S.Y. eşinin kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Müracaatçı S.Y., eşinin bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö. ile evden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bir gün sonra Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.’nin peşine düştü. Yapılan operasyonda Ferit Y., Bahçelievler’de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece’de gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta olayın alacak verecek meselesi yüzünden oluşan husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. (DHA)

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