Babası ve 3 kişiyi öldüren şahsın babasını öldürdü

Ankara'da Ramazan Selvi (22), Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) yolda yürürken tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından otomobille kaçan Ramazan Selvi, yakalanarak gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesinde meydana geldi. Ramazan Selvi, Aksaray’da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi’nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir’in babası Mehmet Ali Demir’e, bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açtı.

Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Ali Demir, çağrılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaydan sonra otomobille kaçan Ramazan Selvi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir’in oğlu Ali Demir’in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi’nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)