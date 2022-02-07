Başkan Kocaispir vatandaşlarla bir araya geldi: ‘İhtiyaçları belirledik’

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Güzelevler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle genelinde incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mehmet SERBES

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Ziyarette Başkan Kocaispir'e, AKP Yüreğir İlçe Teşkilatı üyeleri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

“HİZMETLERİMİZİ HALKIMIZIN İHTİYAÇLARINI DİKKATE ALARAK YAPTIK”

Yüreğir halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Kocaispir, “Yüreğir'de belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Yüreğir'in geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor” dedi.

“HER MAHALLEMİZDE İZİMİZ OLACAK”

Muhtar Hasan Yeşil ve mahalle sakinleri ile birlikte mahalle genelinde incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, “Yüreğir'de yoğun bir hizmet temposu ile çalışıyoruz. Bugün Güzelevler Mahallemizde detaylı bir inceleme gerçekleştirdik. Esnafımızı, komşularımızı dinledik.

İhtiyaçları belirledik. Asfalt ihtiyacı olan sokaklarımızı not aldık. Kısa sürede tamamlayıp yenileyeceğiz. Mahallemizde yeni bir park için çalışmalarımız başladı. Yeni parkımıza ek olarak bir de çocuklarımız ve gençlerimiz için basketbol sahası planlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi her mahallemizde izimiz olacak.” dedi.



‘HOŞ GELDİN BEBEK' ZİYARETİ

‘Yüreğir'e Hoş Geldin Bebek' uygulaması kapsamında mahalle sakinlerinden Bucak ailesinin evine de konuk olan Başkan Kocaispir, ikiz bebekleri Kübra ve Büşra'yı kucaklarına alan Fatma-Reşat Bucak çiftini kutladı. Aile ile bir süre sohbet eden Başkan Kocaispir,

içerisinde bebek bezi, bebek battaniyesi, şampuan, bebek sabunu, pişik kremi ve kolonyalı mendil gibi çeşitli bebek bakım ürünlerinin yer aldığı ‘Hoş Geldin Bebek' çantası hediye etti.

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