Dur ihtarına uymayan minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de sürücüsünün dur ihtarına uymadığı, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü K.T.K.'ye 14 bin 418 lira para cezası uygulandı.

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Kent girişinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri 39 MA 0028 plakalı minibüsün sürücüsü K.T.K.ye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Araç, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan K.T.K.’ye, 10 ayrı maddeden toplam 14 bin 418 lira para cezası uygulandı, araç da trafikten 15 gün süreyle menedildi. Kaçak göçmenler ise jandarma ekiplerine teslim edildi. DHA

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