Düşürdüğü kartla alışveriş yapanların görüntüsünü bulup, polise verdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesinde temizlik görevlisi olan Serkan Coha'nın (26), kar temizleme çalışmaları sırasında cebinden düşürdüğü banka kartını bulan 3 kişi, 2 bin 400 TL'lik alışveriş yaptı. Coha, bu kişilerin girdikleri iş yerlerindeki alışveriş görüntüsüne ulaşarak, bulunmaları için polise teslim etti.

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Yenişehir Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Serkan Coha, ekip arkadaşlarıyla birlikte Ofis semtinde dün kar temizleme çalışması yaptı. Yoğun çalışma temposu içinde işini yapan Coha, maaşının yattığı banka kartını düşürdüğünü fark etti.

Hemen bankaya giderek kartının kaybolduğunu bilidiren Cohanın hesabı incelendiğinde, temassız olarak 2 bin 400 TLlik alışveriş yapıldığı belirlendi. Coha, önce polise giderek şikayetçi oldu, ardından da ekstresinde alışveriş yapılan yerleri dolaştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ KAMERADA

Şüphelilerin izini süren Coha, bir petrol istasyonunda kendi kartı ile temassız olarak alışveriş yapan 3 kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı.

Görüntüleri alıp, Yenişehir Polis Merkezi’ne giderek suç duyurusunda bulunan Coha, Kartımdan temassız olarak 2 bin 400 TLlik alışveriş yapmışlar. Neden böyle yaptılar ki.

O kartı gördükleri an ikiye bölüp atabilirlerdi veya bir yere teslim edebilirlerdi. Direkt bir harcamada bulunmuşlar. Çok üzgünüm diye konuştu. (İHA)

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