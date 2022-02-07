Fatih’te tramvay hattında arıza

İstanbul Fatih'te Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilince, seferler normalae dönerken, bazı yolcular yürüdü.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu. Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada. “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır” denildi. Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yay olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü. DHA