Genç hemşirenin ölümünde sanık kendini savundu

Kadıköy'de 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in pansiyonun camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, "Şebnem Köker'i öldürmedim. Ölmesine sebep olacak duruma sokmadım" diyerek kendisini savundu.

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İstanbul Kadıköy'de, 7 Haziran 2021 tarihinde 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in, kaldığı pansiyon odasının camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, olay sırasında aynı odada bulunan ve “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Timuçin Bayhan hakim karşısına çıktı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker de hazır bulundu.

KENDİSİNİN ÖLDÜRMEDİĞİNİ SAVUNDU

Savunma yapan Timuçin Bayhan, “Şebnem Köker'i öldürmedim. Ölmesine sebep olacak duruma sokmadım. Darp etmedim. Şahsına hakaret dahi etmedim” dedi.

Sosyal medyada tanıştıklarını anlatan sanık Timuçin Bayhan, aparta gittiklerini Şebnem Köker'in sahile gittiğini ve telefonunu kayalıklara düşürdüğünü söylediğini belirten sanık, Köker'in babasını aradığını, tekrar sahile gidip kayalıklarda telefonu aradıklarını söyledi.

‘AŞAĞI BAKTIM VE ONU GÖRDÜM'

Alkol aldıklarını anlatan sanık, “Cam kenarında iki defa oturdu. ‘Oturma, düşersin' dedim. İçeri gittikten sonra yanına gitmedim. ‘Timuçin seni seviyorum' diye seslendi. Dışardan çöp kutusuna poşet atılır gibi ses geldi. Kapının kilitli olduğunu gördüm. Camdan aşağı baktım ve onu gördüm. Şebnem'e hiçbir şekilde zarar vermedim. Ciddi sorunları olduğunu biliyordum ve dertleşiyorduk. Hiç kimseye ‘atladı, düştü' demedim. ‘Ben kızınızı kurtaramadım' dedim, özür diledim. ‘Tutamadım' demedim” dedi.

Sanık, Şebnem Köker ile cam kenarında oturmaması yönünde, fiziksel temas olmadan tartıştıklarını, bir kere yüksek sesle küfürleşme olduğunu iddia etti.

‘BEN ACILI BİR BABAYIM'

Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise sanığın ifadelerinin birbinden farklı olduğunu belirterek, “Kızımın içki içmesini her an öne çıkarıyor. Kızıma saat 23.00'ten sonra alkol verildi. ‘Kızınız intihar etti' diyor. Emin olun eğer orada muz kabuğu olsa olay çözülecekti. ‘Ayağı kaydı, düştü' diyecekti. Üniversite mezunuysa 5 saati karıştırır mı? Saat 19.00 diyor, 23.00 diyor. 29 senelik kızım benim, annesinin numarasını hafızasından çeviremez. Ben bir babayım, acılı bir babayım. Bana yalan söylüyorsun diyor” şeklinde konuştu.

‘BÖYLE DÜŞME ŞEKLİ OLMAZ'

Kızı Şebnem Köker ile olay akşamı görüştüklerini, kızının kendisine telefonunun denize düştüğünü söylediğini anlatan baba Abdullah Köker, “Kızımın sesi titriyordu. Alkollü değildi. Kızımın sesinin alkollü olup olmadığını anlayamaz mıyım? Şahıs beni kendisi aradı, ‘tutamadım' diyor, ‘ellerimden kaydı' diyor. İntihara soktular. Üçüncü gün şüphelerim oldu, şahsı aradım. Olay yerine, cama baksanız bunun cinayet olduğunu herkes bilir. Böyle düşme şekli olmaz. Ben de mühendislik okudum. Mümkün değil böyle bir düşme. Sanki 50 sene cezaevine girse benim kızım geri gelecekmiş gibi. Eğer beni arayıp kendisi bana anlatmasaydı olay bu duruma gelmezdi. Bizi cinayete yönlendiren kendisidir” ifadelerini kullandı.

Düşme sesinden önce bir çığlık sesi duymadığını söyleyen tanık M.B., “Gece 02.30-03.00 sıralarında bir ses duydum. Balkona çıktım. Kadın gördüm. İlk başta anlam veremedim. Sonra camın açık olduğunu görünce düştüğünü anladım. Arkadaşıma ambulansı aramasını söyledim” şeklinde konuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çektiği fotoğrafların gösterilmesi ve mahkeme başkanının fotoğraflarda olay yerinde görünen gitar parçasını sorması üzerine sanık Timuçin Bayhan, Şebnem Köker’in kendisine gelmeden önce hediye olarak küçük bir gitar getirdiğini, camın kenarına koyduklarını, ancak camdan nasıl düşüp kırıldığını görmediğini öne sürdü.

Müşteki avukatları söz alarak, sanığın tutuklanmasını istedi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına yönelik taleplerin reddine karar verdi. Öte yandan olayın meydana geldiği pansiyonda temizlik yapılıp yapılmadığı ve söz konusu gitar parçasının bulunup bulunmadığı hususunun sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından açıklama yaparak sanık hakkında tutuklama kararı verilmemesine tepki gösteren baba Abdullah Köker, “Sanık içerde 4. kez ifadesini değiştiriyor. Biz başından beri aynı ifadeyi veriyoruz ve bana ‘yalan söylüyorsun' diyor. Mahkeme heyeti bunu kabul ediyor ve adamı tutuklamıyor. Yeniden söylüyorum, müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor, nasıl tutuklanmıyor? Neyi bekliyorlar?” dedi.

Müşteki avukatı Tuba Torun da, “Tutuklama talep ettik. Kasten öldürme suçundan iddianame düzenlenmiş bir vakada şüpheli ölüm vakası olduğu apaçık ortada olan bir vakada, tutuksuz şekilde sanığın yargılanması kabul edilebilir bir durum değil. Bununla ilgili artan çok örnek var Türkiye'de. En başlıca Şule Çet vakası var. Öncelikle intihar denmiş, sonradan cinayete çevrilmiş. Maalesef bu celse de tutuksuz yargılama yönünde karar verildi. Bu yalnızca bir yargı eksikliği değil, aynı zamanda ne yazık ki politik de bir meseledir. Eksik politikalardan, kadına yönelik şiddet konusunda politikasızlıktan kaynaklı bir durumdur” şeklinde konuştu.

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