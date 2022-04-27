Gülen’in katiline indirimsiz müebbet

İstanbul Sultangazi’de kız arkadaşı Gülen Pamukçu’yu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Ali Ulupınar’ın yargılandığı davada mahkeme, sanığı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Sultangazi’de 22 Temmuz 2019 tarihinde kız arkadaşı Gülen Pamukçu’yu defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ali Ulupınar’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ali Ulupınar ve avukatı hazır bulundu.

“KENDİMİ KORUDUM, PİŞMANIM”

Duruşmada savunma yapan sanık Ali Ulupınar, öldürme kastının bulunmadığını, kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Sanık Ulupınar'ın ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğinin deliller doğrultusunda sabit olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise beyanında, sanığın bu suçtan cezalandırılması gerektiğini ve maktul Gülen Pamukçu’nun öncesinde sanıktan koruma kararı aldırdığını söyledi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, mahkemeden tahliyesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme, sanık Ali Ulupınar'ın ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 05.00 sularında Sultançiftliği’nde bıçaklı yaralama olayının bildirilmesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan incelemelerde Gülen Pamukçu’nun yoğun kan birikintisi içerisinde ve kesici delici alet olduğu düşünülen açık yaralar ile yattığının görüldüğü, derhal hastaneye sevk edildiği ancak aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, müşteki Bayram Pamukçu’nun maktul ile Ali Ulupınar’ın ilişkilerinin olduğunu, olay saatinde ‘ağabey yetiş yetiş’ diye bağırdığını duyması üzerine hemen aşağıya indiğini, kapı açık vaziyette kardeşini yatarken gördüğünü, maktulü öldüren kişinin Ali Ulupınar olduğunu beyan ettiği anlatıldı.

Şüpheli Ali Ulupınar’ın maktulü öldürdüğünü söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, toplanan suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. (İHA)

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