Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kapısı çalındı.

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Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, apartmanın giriş kapısının yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu apartman yöneticisi Mehmet Öcel'e bildirdi.

Kapının çalındığını doğrulayan apartman yönetici Öcel konuyla ilgili yaptığı açıklama da olayın gündüz saatlerde gerçekleştiğini belirtirken, benzer olaylarda artış yaşandığını söyledi.

Öte yandan çalınan kapıyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi. (İHA)

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