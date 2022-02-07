Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anneye müebbet istemi

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, her iki sanığın da ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Hande Çinkitaş’ın bıçakla öldürüldüğünün tespit edildiği ve bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneklerinde elde edilen DNA profilinin majör yoğunlukta sanık Nezih Çinkitaş’a ait olduğuna dair rapor geldiği belirtildi.

ACI ÇEKMESİNDEN ZEVK DUYDUKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Evin kapısının zorlanmadığı kaydedilen mütalaada, tanık beyanlarına göre Hande Çinkitaş ile üvey annesi Şehnaz Çinkitaş’ın arasının bozuk olduğu da ifade edildi. Mütalaada maktul Hande Çinkitaş’ın eve girdiği 8.30-8.50 sıralarından sonra eve giren başka birinin tespit edilemediği, Çinkitaş’ın eve girmesi sonrası sanıkların birlikte hareket ederek Çinkitaş’ın başına önce çekiçle vurduğu, ardından bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldıkları iddia edildi.

Mütalaada sanıkların sırf Hande Çinkitaş’ı öldürmek için ve Çinkitaş’ın acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri öne sürüldü.

AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Mütalaada sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Müşteki avukatı Hasan Kocabey, mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için süre talep etti. Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini kaydederek savunma hazırlamak için süre istedi.

‘ŞAŞKINIM BERAATİMİ TALEP EDERİM’

Söz verilen tutuksuz sanık Nezih Çinkitaş, “Mütalaaya katılmıyorum. Olay hafta içiydi. 1984-2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü fiili çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim” dedi.

Tutuksuz sanık Şehnaz Çinkitaş ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek “O dönemde her vaktimiz sorgulandı, gece de sorgulandık. Bana emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yönetmedi. 2020 Kasım’da da aynı şey söylendi. Şaşkınım, beraatimi talep ederim” şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında konutu terk etmemek şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kadıköy’de 4 Ocak 2001’de Hande Çinkitaş’ın öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede Çinkitaş’ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında “Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş’ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

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