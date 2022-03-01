İkinci el araçta çek tuzağı: 1.5 milyonluk vurgun

İstanbul’da, 52 bin lira nakit ve 63 bin liralık çek karşılığında aracını satan vatandaş, ödeme almak üzere bankaya gittiğinde çekin sahte olduğunu öğrendi. Aynı yöntemle 11 kişiden toplamda 1,5 milyon lira toplayan şüpheliler kayıplara karıştı.

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İstanbul'da aracını bir oto satış sitesine ilana koyan vatandaş, alıcı olduğunu belirten şüpheli tarafından verilen sahte çekle dolandırıldı.

İddiaya göre Celil Aydın isimli vatandaşın araç ilanı için mesaj atan S.E. isimli şahıs, otomobili satın almak istediğini belirterek görüşmek istedi.

Alıcının, ödemenin bir kısmını çek olarak vereceğini belirtmesi sonrası araç sahibi Aydın, çeki bankaya giderek sorgulattı. Herhangi bir olumsuz olmadığının cevabını alan Celil Aydın, S.E. ile anlaşarak 52 bin lira nakit ve 63 bin liralık çek karşılığında aracın satışını noter aracılığıyla gerçekleştirdi.

11 KİŞİYİ DAHA DOLANDRMIŞLAR

Kısa süre sonra çek tahsilatı için bankaya giden Aydın, çekin karşılıksız olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmalar sonrası şüphelilerin aynı yöntemle 11 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi. İddiaya göre, Türkiye'nin farklı illerinden ulaştığı 11 kişiyi toplamda 1.5 milyon dolandıran şüpheliler kayıplara karıştı.