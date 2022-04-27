Kaçakçılar yer altına özel bölme yaptırmış

Mersin ve Şırnak’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaçak ürünleri saklamak üzere yer altında özel bölmeler yaptırdığı belirlendi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin merkezli 2 ilde gümrük kaçağı telefon, sigara, çay ve tütün ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda boş arazide kaçak sigaraları saklamak üzere yer altında açtıkları ve üzerine kapak yerleştirdikleri bölmelerde sakladıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek, gümrük kaçağı telefon, sigara, çay ve tütün ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takip çalışmaların ardından tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için Mersin ve Şırnak’ta eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 226 adet gümrük kaçağı telefon, 2 bin 878 adet sigara, 121 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram kaçak çay, 1,4 kilogram tütün, 10 bin 800 adet boş makaron, 1 pompalı tüfek, 24 pompalı tüfek kartuşu ile 30 alet tabanca mermisi ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların boş arazide kaçak sigaraları saklamak için özel bölmeler yapması polisleri bile şaşkına çevirdi. Düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.

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