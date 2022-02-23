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Kamera düzeneği ile ehliyet sınavına girerken yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde kamera düzeneği ile ehliyet sınavına girmek isteyen 1 kişi yakalandı.

Yayınlanma: 15:37 - 23 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kamera düzeneği ile ehliyet sınavına girerken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen A.E.'nin sınav salonunun girişinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan üst aramasında; 1 adet kulaklık, 1 adet kamera, 1 adet wifi, 1 adet sim kart ele geçirildi.
A.E. hakkında adli işlem yapıldı.

İHA

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