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Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu.

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Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu

Edinilen bilgilere göre, Hattuşa antik kentini ziyaret eden yabancı uyruklu kişi, Kral Kalesi mevkiinde kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği görevlileri harekete geçerek kayıp kadın turisti bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan çalımalar sonucu 69 yaşındaki kadın ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.

Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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