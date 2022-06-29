Köylüler taş ocağı yapılmak istenilen yaylarını kurtardı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesindeki Ayman Yaylası'nda kurulacak taş ocağına karşı açılan davayı köylüler kazandı. Bolu İdare Mahkemesi taş ocağı açma işlemini iptal etti.

İsmail AKDUMAN

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DSİ tarafından Seben’de yapacak olan HES barajına, Kıbrısçık yolu üzerindeki Ayman Yaylası'na taş ocağı açmak için geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çalışmalara başlayan ekipleri köylüler durdurdu. Bir süre sonra tekrar bölgeye gelen ekipler yaklaşık 150 ağaç kestikten sonra yöre halkının tepkileriyle karşılaşınca yayladan ayrılmak zorunda kaldı.

Taş ocağının yapılması için bin 500 ağacın kesileceğini ileri süren köylüler hukuksal mücadele de başlattı. Bolu İdare Mahkemesi, köylülerin itirazlarını yerinde görerek karar verilinceye kadar, bölgedeki çalışmaları durdurma kararı vererek bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI UYGUN DEĞİL”

Aymar Yaylası’nda inceleme yapan bilirkişi heyeti, hazırlayıp mahkemeye verdiği raporda, taş ocağı açılması için verilen ÇED gerekli değildir kararının, ocağın çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle yerinde olmadığı ifade edildi. Ayrıca üretim izninin iptalinin uygun olacağı da bilirkişi raporunda yer alırken, taş ocağı açılması durumda çevreye yapacağı etkilerde tek tek anlatılarak ÇED gerekli değidir kararının uygun olmadığı belirtildi.

TAŞ OCAĞI AÇMA PROJESİ İPTAL EDİLDİ

Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, taş ocağı açılmasının insan ve doğal yaşantıya zarar vereceğini belirterek, “Üretim iznine konu alanın konumu, alana yakın yerleşim yerleri, yollar, yüksek gerilim hattı, mera alanları, hayvancılık ağılları, işletme faaliyetinde alınacak önlemlerde kullanılacak su kaynakları, proje kapsamında alanda yapılan saha/zemin/sondaj vs. çalışmaları ve faaliyet sonrası alana yönelik rehabilite önlemleri yönünden projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerini kullanarak taş ocağı açma işlemi iptal etti.

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