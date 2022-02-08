Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde boş su kuyusuna düşen kuzu Fethiye İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde “Hayalet Şehir” olarak bilinen tarihi Kayaköy ile Ölüdeniz arasındaki yürüyüş yolunda içinde su olmayan kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerinde kurtarıldı.
Kaya evlerinde yaşayan vatandaşlar çevreden gelen kuzu sesi üzerine bölgede araştırma yaparak küçük kuzunun içi boş olan su kuyusuna düştüğünü görerek Fethiye İtfaiye Grup Amirliği'ne haber verdi. Ekipler merdivenle kuyuya inerek yavru kuzuyu kurtarıp sahibine teslim etti.