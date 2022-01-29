Marmaris’te yaşlı bakımevi önüne yat limanı tepkisi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Özel Çevre Koruma alanı olan Hisarönü Mahallesi’nde yapılması planlanan Yaşlı Bakımevi ile birlikte imar planının değiştirilerek bakımevinin önüne yat limanı yapılacağı duyuruldu. Duruma tepki gösteren Marmaris Kent Konseyi, planın iptali için dilekçe verdi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Valiliği, Marmaris ilçesi Özel Çevre Koruma alanını olan Hisarönü Mahallesi'nde yapılması planlanan Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı için imar planında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Marmaris Kent Konseyi üyeleri ayrıca bahsi geçen alanda yaşlı bakımevi yapılacağının söylendiğini fakat askıdaki evrak eklerinde ise yaşlı bakımevinin önüne yat limanı yapılacağını kaydetti.

Hisarönü Mahallesi tarihi ve arkeolojik sit alanında tamamen korunacak doğal alan olan ÖÇK alanında kalan 142 parsel'de Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği kararı kabul edildi.

Marmaris Kent Konseyi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), özel çevre koruma alanı ve sit alanı için imar planı değişikliğinin kabul edilemez olduğunu, geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı, itiraz dilekçesi verdi.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA TERS



Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar gereği korunan alanda imar değişikliğinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Marmaris Kent Konseyi sözcüsü, “Hisarönü Mahallesi'nde bir şahıs arazisine imar planı değişikliği ilanı Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sayfasında, 31 Aralık 2021 tarihinde askıya çıktı. Bahsi geçen alanda yaşlı bakımevi yapılacağı söylendiğini fakat askıdaki evrak eklerinde ise yaşlı bakımevinin önüne yat limanı yapılacağını gördük. Marmaris Kent Konseyi olarak süresi içinde gerekli araştırmalarımızı yaparak itiraz dilekçemizi oluşturduk. İncelemelerimiz sonucunda kentin imar değişikliğinin tek parseli hedefleyerek yapılması Anayasanın eşitlik ilkesi gereği kabul edilemez bir durumdur. Hele değişiklik yapılacak yer Barcelona, Ramsay gibi uluslararası antlaşmalarla korunuyorsa, bu antlaşmaları destekleyecek yasalar ve yönetmeliklerimizde olduğuna göre durum daha da vahim bir hal almaktadır” dedi.

YAŞLI BAKIMEVİNİN ÖNÜNE YAT LİMANI



142 numaralı parsele yaşlı bakımevi yapılacak denmesine rağmen askıdaki evrak eklerine bakıldığında yaşlı bakımevinin önüne yat limanı eklendiğinin görüldüğü belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Acaba hedef önce imara kapalı Özel Çevre Koruma Bölgesinde yaşlı bakımevi makyajı ile alan imar izni almak, imar yasağı olan bölgeyi yapılaşmaya, betonlaşmaya hazır hale getirmek midir? Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile ve DSİ'nin imar değişikliğinin uygun olmadığına dair kurumsal yazılar var. Kurumsal görüşlerin ve dilekçemizde yer alan itirazlarımızın değerlendirilerek yapılmaya çalışılan imar planı değişikliğinden vazgeçileceğini umuyoruz.

Son günlerde gerek ilçe ve gerekse ilimizde bu ve benzer projelerle denizler, ormanlarımız, hava ve tarım alanlarımız tehdit altındadır. Tehdit kurdundan kuşuna, ormanından çiçeğine, balından arısına bütün yaşayanlaradır. Marmaris Kent Konseyi ve MUÇEP olarak bu türden çevresel tehdit içeren projeye karşı bir bilinç oluşturmak ve hep beraber itiraz etmek için çaba gösteriyoruz. Beklentimiz halkımızın tarafgirlikle değil bilimsellik ile projeleri değerlendirmesi, kişisel çıkarı bir yana bırakarak toplumsal fayda için doğrunun yanında yer almasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde kişisel fayda kamusal faydanın önüne geçemez.”

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