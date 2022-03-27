Metrelerce sürüklenen TIR alev aldı, içindekiler yola savruldu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunda devrilen çocuk bezi ve deterjan yüklü TIR, metrelerce sürüklendikten sonra alev alarak yandı.

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Kaza, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu Karabük Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Serhat C. (35) idaresindeki TIR kontrolden çıkıp devrildikten sonra metrelerce sürüklendi.

TIR dorsesinde bulunan yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savrulurken, aniden alev alan araç yanmaya başladı. Kazada sürücü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yeni bir kaza riskine karşı yol trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yolun temizlenmesiyle trafik ulaşıma kontrollü bir şekilde açıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, TIR’ın yurt dışına gittiği öğrenildi. (İHA)

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