Öldürülen ‘Kadayıfçı Olcay’ın katil zanlısı yakalandı

Adana'da, 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'i (33) öldüren katil zanlısı Arif O., Mersin'de saklandığı evde yakalandı.

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Olay, 11 Mayıs günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamirhanesinde meydana geldi.

Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin’in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, ‘Olcay’ diye bağırdıktan sonra tabanca ile ateş etti.

Saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin, arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olcay Tekin’in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KATİL ZANLISI MERSİN’DE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin Mersin’e gittiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Tekin’in katil zanlısı olduğu saptanan Arif O., yanındaki kimliği henüz açıklanmayan 2 kişi ile saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)