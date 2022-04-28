Önce sipariş verdi sonra ateş etti

İstanbul Avcılar'da bir çiğköfteciye giden bir kişi sipariş verdikten sonra işyeri sahibine tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçen cumartesi günü Ispartakule’deki bir çiğköftecide meydana geldi. İşyerine gelerek sipariş veren kimliği belirsiz kişi bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile burayı işleten Burak Demir’e iki el ateş etti.

Demir, bacağından yaralanırken saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı ilk tespitlerde yaralanan Burak Demir’in bazı kişilerle arasında sorun bulunduğu, saldırının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi. (DHA)