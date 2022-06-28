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Ortağını öldürüp, cesedi ormana bırakmış

Çanakkale'de, kayıp olarak aranan pazarcı Hakkı Şahin'i (28) ortağı Gökhan Girgin'in (38), pompalı tüfekle öldürüp, cesedi ormana bıraktığı ortaya çıktı.

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Ortağını öldürüp, cesedi ormana bırakmış

Ezine ilçesi Sarısöğüt Mahallesi’nde, kısa süre önce sözlendiği ve bayramda nişanlanacağı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları, 24 Haziran’da güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Şahin’in GSM hattının en son Çan ilçesi Kızılelma köyünde sinyal verdiğini tespit etti.

8 GÜN SONRA BULUNDU

Şahin ile en son görüşen ve bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Girgin, 21 Haziran’da Hakkı Şahin ile 17 SV 090 plakalı araçla Çan’ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Şahin’i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aletiyle birlikte de olay yerine bırakıp kaçtığını söyledi. Şüpheli Gökhan Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Girgin’in tarif ettiği, Kızılelma köyü yakınlarındaki ormanda arama yapan jandarma ekipleri, Hakkı Şahin’in cansız bedenine ulaştı. 8 gün sonra bulunan Şahin’in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli Gökhan Girgin’in, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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