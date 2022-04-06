Abone Ol

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 12:41 - 06 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arifiye, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 464 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 110 adet ecstacy hap maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili N.A., H.A., E.K., E.A., N.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını İlginizi Çekebilir İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet gözaltı istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT Sakarya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu