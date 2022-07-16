Şezlongda ölen turisti uyuyor sandılar, saatler sonra fark ettiler

Akdeniz’in ortasındaki Girit Adası’nda dünyaca ünlü plajda şezlongda yatan İngiliz turisti herkes uyuyor sandı, akşam yemeği için yakınlarının çağırmaya geldiği turistin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'in ortasındaki Girit Adası'ndaki Kandiye iline bağlı dünyaca ünlü Stalida Plajı'ndaki bir otelin sahilinde yüzdükten sonra şezlonga uzanan 54 yaşındaki İngiliz turist henüz belirlenemeyen bir sebeple hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 saat sonra saat 20.00 sıralarında akşam yemeğine çağırmak için yanına gelen yakınları hareket etmediğini görünce büyük şok yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önce otelin sağlık görevlilerinin ardından gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şezlonda herkesin uyuduğunu sandığı İngiliz turistin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. İngiliz turistin cenazesi otopsi için Girit Adası'ndaki Kandiye Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken polis otel çalışanları ile ilgili soruşturma başlattı.

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