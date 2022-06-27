Abone Ol

Taksiciye ‘sür lan’ deyince ortalık karıştı

Esenyurt'ta iddiaya göre, para ödemeyeceğini söyleyen alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince ortalık karıştı. İkili bir süre araç içerisinde tartışırken, olay kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. İddialara göre taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle “sür lan” deyince tartışma çıktı. Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti.

Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Hem parasını vermedi hem de taksiciyi vurdu İlginizi Çekebilir Hem parasını vermedi hem de taksiciyi vurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster