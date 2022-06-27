Terasta bahçe kurdu, Hint keneviri yetiştirdi
İstanbul’da bir evin terasında Hint keneviri üretildiği bilgisi polisi harekete geçirdi. Düzenlenen baskınla şüpheli gözaltına alınırken, 79 Hint keneviri ele geçirildi.
Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın teras katında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı polisi harekete geçirdi.
Ekipler belirlenen adrese geçince, terasta tül altında bitki yetiştirildiği belirlendi. Terasa çıkan ekipler, tülleri kaldırınca, saksılar içerisinde boyları 40 santimle 180 santim arasında değişen 79 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ev sahibi V.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapıldı.