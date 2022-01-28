Uzman Çavuş Uğur Gökbulut, son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'deki görevi sırasında rahatsızlanarak GATA’ya kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Uğur Gökbulut'un cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 26 Ocak’ta yaşamını yitiren 30 yaşındaki Gökbulut için memleketi Hatay’da cenaze töreni düzenlendi. Gökbulut’un Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay Havalimanı’ndan alınıp Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi’ne götürüldü.
Buradaki cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Cenaze namazının ardından Gökbulut’un naaşı Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.