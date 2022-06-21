Van’daki gözaltı görüntüleri gündem oldu

Van Başkale'de hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin gözaltına alınması sırasında, jandarmanın dakikalarca havaya ateş açması gündem oldu. Valilik, "Yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmıştır" şeklinde açıklama yaptı.

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin bir operasyon sırasında havaya ateş açtıkları anlara ait görüntüler tartışma konusu oldu. HDP Van Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Kaçmaz, sosyal medya hesabında şöyle yazdı:

“K.A adlı yurttaşı gözaltına almak için gelen askerler havaya dakikalarca ateş açtı, duruma itiraz eden kadınları da darp etmiş. Görüntülerde bu kadar silah sıkmayı gerektiren tek bir emare var mı?!

30. saniyede o küçücük çocuğun yaşadığı korkudan da mı utanmıyorsunuz! Yeter artık yeter! Bu vahşet değil de nedir!”

VALİLİK: YAKINLARI TAŞ ATTI

konuya ilişkin Valilik bugün yazılı bir açıklama yaptı. Van Valiliği, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında hakkında tutuklanma emri olan bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

“ŞAHSIN 5 AYRI SUÇTAN YAKALAMA EMRİ BULUNUYOR”

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olay, 20 Haziran 2022 günü ‘kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu’ olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.

M.E.A.’nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”

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