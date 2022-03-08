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‘Yelkovan’ operasyonunda 11 tutuklama

Tekirdağ'da polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği 'Yelkovan' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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‘Yelkovan’ operasyonunda 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, il genelinde uyuşturucu satışı yapılan 11 adres belirlendi.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, adreslere baskın yapıldı. ‘Yelkovan’ adı verilen operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 11 kilo 600 gram bonzai, 650 gram eroin, 620 gram skunk, 182 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi, 80 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 11’i ‘Uyuşturucu kullanmak ticaretini yapmak, bulundurmak, nakletmek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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