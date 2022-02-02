Adana’da sağlık çalışanları ‘özlük hakları’ eylemine başladı

Adana’da Seyhan Devlet Hastanesi önünde toplanan Adana Tabip odası, Adana Eczacı Odası, SES, Adana Diş Hekimleri Odası, Dev-Sağlık -İş, Genel Sağlık-İş, ADANAHED, TAHUD, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yönetici ve üyeleri tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için nöbet eylemi başlattılar.

Mehmet SERBES

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Adana’da tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için nöbet eylemi başlatıldı.

Kurumlar adına basın metnini okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Halkın sağlık hakkını korumak için mücadele ederken aynı zamanda da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarını toplumla paylaşıyoruz.” dedi.

HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKILMALI

Aylardır sağlık alanındaki sorunları görünür hale getirmek ve çözüm önerilerimizi toplumla paylaşabilmek için çeşitli eylemler düzenlediklerinin altını çizen Başkan Uzm. Dr. Menteş, şunları söyledi:

“Pandemi süreci, bu sağlık sistemi ile artık yol alınamayacağını gösterdi. Halkın sağlık gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki engeller her geçen gün artarken, sağlık çalışanlarının yaşam koşulları ise katlanılamaz hale gelmektedir. Ülkemizde sağlık sisteminin sorunları büyüktür. Kamudan istifalar, yurtdışına göçler, şiddet sayıları bu işin böyle gidemeyeceğini göstermektedir.

Çalışma ortamlarımızın güvensizliği ve artık dayanılmaz noktaya gelen özlük haklarımızın kaybı nedeniyle 9 bin hekim, 850 diş hekimi istifa yolunu seçmiştir. Bu ülkeden her ay yetişmiş 200 hekim başka ülkelere göç ediyor. 2021 yılında yurtdışına çıkan hekim sayısı 1400’ün üstündedir.

Bu hekimler kendi ülkesini ve halkını bırakıp yabancı ülkelerde çalışmayı göze almaktadırlar. Genç hekim kardeşlerimizi bu ülkeye inancını kaybedip göç eder noktaya gelmiştir. Bu ülkenin hekim ve sağlık çalışanlarını maaşlarıyla geçinemez duruma gelmiştir. Bu ülkede hekim büyüklerimiz emekli olamamaktadır. Çünkü emekli maaşlarıyla geçinememektedir. Yıllarını bu ülkeye vermiş büyüklerimize mezarda emeklilik hak görülmektedir.”

“PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN VAADLER YERİNE GELMEDİ”

İki yıldır canla, başla pandemi ile mücadele ettiklerini de ifade eden Başkan Uzm. Dr. Menteş, şu ifadeleri kullandı:

“209'ü hekim olmak üzere 543 sağlık çalışanı kardeşimizi kaybettik. Tüm bu sürede bile bir dolu vaat verip hiçbirini yapmadınız. En son isteklerimizi karşılamasa da hekim maaşlarında ve özlük haklarında düzenleme isteklerinizi iyi niyetle karşıladık. Komisyondan meclisteki tüm partilerin desteğiyle geçmesi ise bizi umutlandırdı.

Eksikti, gedikti, ekip arkadaşlarımız düşünülmemişti ama yine de düzeltilerek yasalaşır umudu taşıdık. Genç hekim kardeşlerimize ‘bir şeyler düzelecek inancınızı koruyun, kötümser olmayın’ dedik. Sizler diğer sağlık çalışanlarını bahane ederek bir gecede komisyondan geçirdiğiniz kararları bile geri çektiniz.

Bizleri Özel Hastane patronları ve Vakıf Hastaneleri arasındaki çatışmalara meze yaptınız. Hatanızdan dönün ve komisyondan geçirdiğiniz yasa önerilerinizi daha da iyileştirerek acilen yeniden getirin ve yasalaştırın. Bu ülkenin hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının beklentisi budur.”

“İSTEKLERİMİZİ BİR AN ÖNCE YERİNE GETİRİN”

Grevin kapıda olduğunu söyleyen Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Yeniden 26 Ocakta başlatarak isteklerimizi hergün dile getiriyoruz. İsteklerimiz yerine getirilmez ise 8 Şubatta GÖREV eyleminde olacağız. Eğer yine de isteklerimizi yerine getirilmez ise etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bu bir tehdit değildir. Geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir. İsteklerimiz nettir ve lütfen bir an önce yerine getirin” dedi.

“İSTEKLERİMİZ”

Uzm. Dr. Menteş, isteklerini şu şekilde sıraladı:

“Öncelikle yeni başlayan pratisyen hekim, diş hekimi ve asistan maaşları yoksulluk sınırının iki katı uzman hekim maaşı iki buçuk katı olmalıdır.

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri tavandan ve çalışılan kurumlar tarafından ödenmelidir. En düşük ücret yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

Tüm hekimler için 7200 ek gösterge ve göreve başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma payı verilmelidir.

Aile Hekimleri en az yoksulluk sınırının iki katı maaş almalı ve ASM ler Kamu tarafından yapılmalı ve donanımı sağlanmalıdır. Aile hekimliğindeki ceza yönetmeliği derhal kaldırılmalıdır.

Asistan hekimlerin nöbet ertesi izinlerinin ücretli olarak kullanılması sağlanmalıdır.

Tıp fakültesi öğrencileri 4'üncü sınıftan itibaren sigortalı olmalı, intörnler asgari ücret alıp ücretsiz yemek hakkından faydalanmalıdır.

Güvenli, sağlıklı çalışma alanları ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası tekrar düzenlenmelidir.

Emekli Sandığı, SSK , Bağkur ayırmaksızın tüm hekimlerin emekli maaşları en az yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.

En düşük sağlık emekçisi maaşı yoksulluk sınırının en az bir buçuk katı olmalıdır Covid19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir.

Buradan sizlere sözümüz halkına hizmet aşkı ile dolu hekim ve sağlık çalışanlarını daha fazla üzmeyin, kırmayın. Geçmişimiz ve mesleğimiz mücadele ile doludur.”