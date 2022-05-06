Bacağından alınan kemikle, kolu kesilmekten kurtuldu

Diyarbakır'da Ferit Çalış'ın (34), kötü huylu tümör bulunan üst kol kemiği ameliyatla çıkarılıp, yerine bacağından alınan kemik yerleştirilerek kolu kesilmekten kurtuldu. Dicle Üniversitesi Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Özkul, "Kemiğin kaynadığını düşünürsek hasta hemen hemen eski yaşantısına dönecek kadar iyi olacak" dedi.

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Kentteki bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Ferit Çalış, 6 ay önce ağrı hissettiği kolu nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerinde sol üst kol kemiğinde kötü huylu tümör tespit edildi.

Diyarbakır dışında başka şehirlere de tedavi için giden Çalış, sonuç alamayınca kente geri döndü. En son Dicle Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’ne giden Çalış’ın burada yapılan muayenesinde kolundaki tümörlü kemiğin alınarak, yerine bacağından çıkarılacak kemiğin yerleştirilmesine karar verildi. Çalış, ameliyatla bacağından alınan fibula kemiğinden bir parçanın koluna yerleştirilmesiyle tümörden kurtuldu. Çalış’ın, 2 ay içerisinde normal yaşamına dönmesi bekleniyor.

‘SONUÇLAR GAYET İYİ’

Dicle Üniversitesi Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Özkul, 12 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Hastamız şu an gayet iyi durumda, kol kemiğinin üst tarafında kötü huylu bir kitle vardı. Bunu tedavi etmenin iki yolu var; birincisi protez dediğimiz ve halk arasında ‘platin’ denilen yöntem ama buradaki sıkıntı, kişinin tüm omuz eklemlerini de çıkarmanız gerekiyor.

Yan etki olarak da omuz fonksiyonları daha kısıtlı oluyor. İkinci yol ise biyolojik yöntem, yani kişinin kendi stoklarını kullanmak. Kişinin bacağındaki fibula denilen iki kemikten ince olanından damarlı veya damarsız bir şekilde kemik alıp tümörü çıkarttıktan sonra araya yerleştirmek.

Bunda omuz hareketleri daha iyi oluyor. Bu hastalar için daha iyi fonksiyonel sonuçlar veriyor. Bunu yapmak için büyük merkezlere ihtiyaç var. Mikrocerrahi yapabilen ekiplere ihtiyaç var. O sebeple bu hastalar genellikle şehir dışında başka yerlerde tedavi oluyor. Son dönemlerde biz de bunu yapmaya başladık ve aldığımız sonuçlar da gayet iyi.

Önceleri bu şekildeki kötü huylu tümörlerin çoğunda hastalar kol veya bacaklarını kaybediyordu. Şimdi teknolojinin tıp ile beraber ilerlemesiyle birlikte bacaktan damarlı bir şekilde alıp koldaki damarlara birleştirip kullanabiliyoruz. Kemiğin kaynadığını düşünürsek hasta hemen hemen eski yaşantısına dönecek kadar iyi olacak” diye konuştu.

‘2 AY SONRA KOLUNU KULLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Fatih Turgut da,

“Bu ameliyatlar uzun süreli, zahmetli ve yorucu oluyor. Bir ekip olmak gerekiyor. Yani bir kişinin yapabileceği ameliyatlar değil. Emin hocam koldan tümör dokusunu çıkartırken biz de bacaktan damarlı bir şekilde fibula kemiğinden 2 santim kadar aldık.

Tümör dokusu çıkarıldıktan sonra almış olduğumuz damarlı kemik dokusunu efektif alana yerleştirdik. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Ali Özdemir Hocamız da bize yardımcı oldu. Ameliyat gayet güzel oldu. İnşallah hastamız da fonksiyonel bir şekilde iyileşir ve kol fonksiyonlarını iyi bir şekilde kullanır. Bu hastamızın 2 ay sonra eski sağlığına kavuşacağını ve kolunu kullanacağını düşünüyoruz.”

Ferit Çalış ise, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. (DHA)

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