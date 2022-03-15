Baharda vücut direncini artırmanın 12 yolu

Takvimler baharı gösterse de kış soğuklarını yaşadığımız bugünlerde hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerektiğini hatırlatan Günebak, “Dengeli beslenmeyi, düzenli uyumayı ve egzersiz yapmayı ihmal etmeyin” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bahar aylarında havaların bir ısınıp bir soğuması, giyilen ince kıyafetler, değişen beslenme ve uyku düzeni vücut direncinin zayıflamasına neden olur. Bu durum da soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanmamızı kolaylaştırır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Günebak, pandeminin de devam ettiği bugünlerde güçlü bir bağışıklık için sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, önerilerini şöyle sıraladı…

Kahvaltıyı geçiştirmeyin

1- Güne bir bardak ılık su ile başlayın. Bu suya bir çay kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla da taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Bu sayede hem sindirim sisteminizi temizleyerek hem de bağırsak faaliyetlerinizi uyararak metabolizmanızı aktive edersiniz.

2- Kahvaltıda 1 yemek kaşığı zeytinyağına toz zerdeçal, karabiber, çörek otu ve kekik ekleyip tüketin.

3- Kahvaltınıza bir fincan yeşil çay ekleyin. Yeşil çay, bileşimindeki kateşin ile kuvvetli bir antioksidandır.

4- Kahvaltıda proteini unutmayın. Sarısı pişmiş yumurta, anne sütünden sonra en kıymetli ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek protein kaynağıdır. Yumurtanız ne çiğ ne de aşırı pişmiş olsun.

5- Kahvaltınıza ve ara öğünlerinize ceviz, çiğ badem gibi yağlı tohumlar ekleyin. Yağlı tohumlar, demir, kalsiyum, çinko ve magnezyumdan zengin yapılarıyla bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Probiyotik olmazsa olmaz

6- Her gün probiyotik besinlere yer vererek mikrobiyotanızı güçlendirin. Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu (özellikle lahana turşusu), süzme peynir, boza, tarhana, şalgam suyu probiyotik besinlerdir. Vücudunuzda probiyotik besilerin etkinliğini artırabilmek için prebiyotik besinlere de yer vermenizi öneririm. Bunlar muz, elma, çekirdekli kuru üzüm, hindiba, enginar, yer elması, soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, kereviz, soya fasulyesi, kurubaklagiller (mercimek, nohut gibi), tam tahıllı besinler (makarna, bulgur, kara buğday, buğday ruşeymi gibi), keten tohumu, badem ve cevizdir.

Posalı beslenin toksinlerden arının

7- Ana öğünlerde salataya yer verin. Salatalarınıza kaempferol içerdiği için tere, roka, ıspanak, alaturp; quercetin içerdiği için brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, lahana, kuru soğan, taze soğan ekleyin. Salatanıza Omega 9 yağ asidi ve oleuropein içerdiği için zeytinyağı ve naringenin ve limonoid bileşikleri içerdiği için taze sıkılmış limon suyu ilave edin. Zeytinyağının miktarını abartmayın.

8-Tam tahıllı makarna, bulgur, kurubaklagiller, sebzeler gibi posadan zengin besinleri tüketin. Posadan zengin beslendiğinizde toksinlerden arınmanız kolaylaşır.

9- Ara öğünlerde ev yapımı yoğurdunuzu sade yulaf ezmesiyle tüketin. Yulaf ezmesi beta-glukandan zengin yapısı ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Yoğurdu sarımsaklı tüketin

10- Ana öğünlerde yoğurdunuza bolca sarımsak ekleyin. Sarımsak güçlü bir virüs savardır.

11- Her gün en az 10 bardak su içmeye çalışın. Suyunuza limon damlatabilirsiniz. Limonu sıcak suya sıkarsanız işe yaramaz, C vitamini ısıya duyarlıdır ve özelliğini kaybedebilir.

12-Son olarak düzenli uyku ve egzersiz de bağışıklığı güçlü tutar. Günde en az 7 saat uyumaya ve en azından yürüyüş yapmaya özen gösterin.

Sağlıklı çorba tarifi

İşte ana öğünlerde tüketebileceğiniz bağışıklık güçlendirici çorba tarifi…

MALZEMELER

– Bir tutam pazı

– 1 küçük boy patates

– Bir küçük boy brokolinin dörtte biri

– 1 orta boy havuç

– 2-3 diş sarımsak

– 1 dilim bal kabağı

– 1 çay bardağı kırmızı mercimek

– 3 yemek kaşığı maş fasulyesi (Maş fasulyesi bulamazsanız 1 kahve fincanı kadar

nohut kullanabilirsiniz)

– 1 çay bardağı yarım yağlı süt

YAPILIŞI

Sebzeleri akan soğuk su altında ovuşturarak yıkayalım. Seramik kaplı veya bambu bir bıçakla kabuklarını soyup, küçük küçük doğrayalım. Bir kapta yıkanmış maş fasulyesini ve mercimeği haşlayalım. Sonra onları yıkanmış sebzelerle tencereye koyup, üzerine 4-5 su bardağı su ekleyelim. Tüm malzemelerimiz pişince, ocaktan aldıktan sonra toz zerdeçal, karabiber ve ısıtılmış yarım yağlı sütümüzü ilave edelim. Çorbaya tercihinize göre blenderize edebilirsiniz. Ben, glisemik indeksini yüksek tutmak adına, taneli tüketmeyi tercih ederim.